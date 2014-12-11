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PR в Украине

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Андрей Демартино [12 Dec 2014|02:09am]

chi_zn
Сегодня узнал, что Андрей Демартино, по кличке Дерьмонтин - прессек у Яремы)) (че смешную Мельник убрали?)
Ржу-немаху))) Этот дегенерат угробил своим прессекством сначала Джарты. потом Могилева... Весь был такой за Партию Регионов. На коленях за нее стоял... (свидомые!!! ау!!!)
А тут я смотрю - с чего же это в таком информационном дерьме оказывается Ярема?
А теперь все понят - гнилая карма Дерьмонтина витает над ним))))) Еще и пидарченка Игорька Шпилея/Шпилия небось скоро подтянет))
Вы только посмотрите на этот заголовок:
Что это за генпрокурор, который еще и с информвойной борется? А не его туповатые пиарщики и пресс-секретари...
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Похищение пиарщика и журналистки. Часть 7. Безграмотные «тролле-боты» [30 Sep 2013|04:03pm]

chi_zn
Не можем не поделиться очередной частью нашей эпопеи.
В ней вы можете отметить для себя, как, каким образом, и в какой способ "обиженные" "политтехнологи" из Партии регионов Крыма пытаются "бороться" с теми, кто их, по их мнению, "обидел":


Похищение пиарщика и журналистки. Часть 7. Безграмотные «тролле-боты»

Думаю, все понимают разницу между словами «обидеться» и «расстроиться». Расстроенные люди депрессируют по причине своего расстройства. Обиженные – пытаются мстить. Если, конечно, хватает сил.

А вот известный психолог Николай Козлов (да и не только он) раскрыл этимологию слова «обидеться» - «обидеть ся». То есть «обидеть себя». Николай Козлов достаточно красиво расписал тех, кто обижается, в главе «Не мешай мне обижаться!». После прочтения ее становится понятно, что «обиженные» люди не могут считаться психически здоровыми и, в большинстве своем, могут нуждаться в лечении.

Ну а данную публикацию мы посвятим рассказу о том, что «обиженные» таки «обиделись». То есть, как говорилось выше, «обидели себя» и, возможно, требуют медицинского вмешательства. Или хотя бы соучастия - чем активно занимаются правоохранительные и судебные органы.

Я, Захар Чистяков, на протяжении всей предвыборной гонки 2012 года активно критиковал в СМИ и социальных сетях откровенно бездарные «политтехнологии» штаба Партии регионов в Крыму. Поскольку большую часть времени проживал на родине и имел возможность наблюдать их воочию. Однако стоит отметить, что именно работу самой ПР в Крыму оценивал исключительно положительно – больше всего меня радовали дороги.

Ну а насчет политтехнологий я, как профессионал, не мог не изумляться. Их-то и «политтехнологиями» назвать было сложно - прямая реклама, чернуха и шоу, откуда «торчали уши» тех, кто «пилит» бюджет. То, что бюджет «пилят», не вызывало никакого сомнения, благо инсайдеров из штаба было достаточно. Напомню, реальным начальником штаба являлся Павел Бурлаков, Первый вице-премьер Крыма. А «технологом» был Игорь Шпилей (или Шпилий - паспорта не видел).

Далее:

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Пиарю свой мастер-класс [26 Sep 2013|06:32pm]

_esina
мастер-класс Работа с теломМой мастер-класс "Диалог с телом" будет в эту субботу в 16.30 в 6 корпусе МАУП (Фрометовская улица 2, м. Демеевская, Киев). Приходите все, и особенно люди, отвергающие своё тело. С психосоматикой - настоятельно рекомендую!

После мастер-класса можем пообщаться на интересующие вас темы, готовьте свои вопросы.

Методы - телесно-фокусированная гештальт-терапия, телесно-ориентированная и групповая психотерапия.

Велкам!
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Как "чернушники" нарушают Уголовный кодекс во благо своим боссам [20 Sep 2013|05:19pm]

chi_zn
Продолжение истории по нам. Как появился т.н. "компромат", кто, как и где его размещал.

ПС: Спасибо тем СМИ, кто отказался его размещать за любые деньги. Спасибо тем, кто удалил его, когда заметил или когда обратились мы. И спасибо даже тем СМИ, которые разместили и нашу точку зрения.

Похищение журналистки и пиарщика. Часть 4. «Слив» компромата

После размещения первых статей о нашем похищении и фабрикации уголовного дела, оппоненты посчитали необходимым ответить. В свойственной им манере.
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А вы думаете, что вас может минуть та же участь? [13 Sep 2013|06:49pm]

chi_zn
Продолжение истории. Отметьте факты. Посмотрите на прошлые публикации. Если вы что-то из себя представляете - вас тоже может постигнуть та же участь:

Похищение пиарщика и журналистки. Часть 3. Хакеры и «подтасовщики»
Судя по всему, наши оппоненты (вернее те, кто таковыми себя считает), смогли выбить бюджеты на информационную атаку против нас. И активно их осваивают.

(Интересно, сколько денег из бюджета прилипло к их рукам в этот раз?).
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Похищение пиарщика и журналистки [11 Sep 2013|11:58pm]

chi_zn
Это вышло на сайте Секьюрити и еще на ряде блогов:

Похищение пиарщика и журналистки. Часть 1. А-ля «задержание»
В первой части повествования мы все же хотим остановиться на процессе нашего похищения, или, как следует из документов СБУ – «явки с повинной» или же «приглашения на беседу», или же «добровольно в 3 часа ночи изъявили желание явиться в ГУ СБУ АРК». Так написано в документах. Которые имеются в материалах досудебного следствия и с которыми смог ознакомиться наш защитник, адвокат Евгений Солодко.
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Пияр супротив ПР [09 Sep 2013|08:25pm]

chi_zn
Стартанули по блогам:

PR ПРОТИВ ПР - ПР ПРОТИВ PR

Этим сообщением я открываю серию публикаций о продолжающемся политическом преследовании. С использованием сфабрикованного силовыми структурами (с подачи отдельных личностей из Партии регионов Крыма и ее штаба) уголовного дела против меня.
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Крымская ПР рухнула с дуба [02 Sep 2013|05:44pm]

chi_zn
ГО "Верховенство права" направило обращение Президенту, Премьеру, Генеральному прокурору.


Анатолий Могилёв требует от СБУ наказать журналиста за действия, направленные на снижение рейтинга Партии регионов
В октябре 2012 года в разгар предвыборной кампании в народные депутаты Крымская республиканская организация Партии Регионов во главе с Анатолием Могилевым устроила «красный террор» члену Союза журналистов Украины Чистякову Захару за негативные высказывания в адрес «крымских регионалов». Журналист активно выступал на телевидении и в социальных сетях с критикой деятельности штаба Партии, что весьма не понравилось тамошним руководителям.


Подробности в нашем интервью:


Партия сказала - «НАДО!». СБУ сказала - «ЕСТЬ!»

…Или история о том, чем занимаются наши правоохранительные органы за деньги налогоплательщиков

5 августа просторы Интернет облетела новость о том, что Прокуратура АР Крым выдала «нагора» обвинительный акт в отношении IT-специалиста, который в октябре 2012 г. в момент выборов в Верховную Раду «положил» сайт одной из политических партий. Сопоставив ряд фактов, мы пришли к выводу, что данным «IT-специалистом» является Захар Чистяков, которого 18 октября 2012 г. вместе с Анной Богдановой «по полному беспределу» захватили представители СБУ в Ялте, о чем он и Анна Богданова неоднократно заявляли и даже писали Заявления о совершенном преступлении в Прокуратуру. Для разъяснения ситуации «Конфликты и законы» пригласили Захара Чистякова и Анну Богданову дать интервью нашему изданию.
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Б/у книги (МАРКЕТИНГ, PR, РЕКЛАМА) в хорошем состоянии по низким ценам [04 Jun 2013|07:22am]

eugenika
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Название
Автор
Изд-во
КомментарийСостояние
Цена

1
Блоги. Новая сфера влияния
Антон Попов
М.: Манн, Иванов, и Фербер, 2008. - 336 с.
Состояние: Отличное
10 грн.

2
Практический PR. Как стать хорошим PR-менеджером
Андрей Мамонтов
Москва: Вершина, 2008. - 168 с.
Версия 2.0
Состояние: Отличное
20 грн.

3
Паблисити: Жми сюда
Э. Гартон
Спб.: Питер, 2003. - 267 с.
Серия "Маркетинг для профессионалов"
Состояние: Отличное
20 грн.

4
Профессия: Имиджмейкер
Г.Г. Почепцов
СПб.: Алетейя, 2000. - 256 с.
Состояние: Хорошее
10 грн.

5
Котлер за 90 минут
А. Альпеншталь
М.: НТ Пресс, 2007. - 96 с.
Шпаргалка
Состояние: Хорошее
10 грн.

6
Harvard Business Review: Маркетинг
Пер. с англ.
М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 176 с.
Серия "Классика Harvard Business Review"
Состояние: Хорошее
30 грн.

7
Особенности национального шоппинга
А. Мельников
М.: Вершина, 2006. - 240 с.
Состояние: Отличное
40 грн.

8
Маркетинг: стратегии, с которыми побеждают
Пер. с англ.
Журнал "&Стратегии"
Сборник статей
Состояние: Хорошее
40 грн.

9
Преодоление пропасти: маркетинг и продажа хайтек-продуктов массовому потребителю
Джеффри А. Мур
М.: Вильямс, 2006. - 368 с.
Бестселлер BusinessWeek
Состояние: Отличное
50 грн.

10
Как покупают женщины: чем маркетинг для женщин отличается от маркетинга для мужчин
Марта Барлетта
М.: Вершина, 2007. - 288 с.
Состояние: Хорошее
40 грн.

11
Маркетинг на 100%
Игорь Манн
СПб.: Питер, 2006. - 320 с.
Состояние: Хорошее
10 грн.

12
Маркетинговые войны: развлекай и властвуй
А. Попов
М.: Манн, Иванов, и Фербер, 2006. - 320 с.
Состояние: Отличное
10 грн.

13
PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика
Пер. с англ.
М.: Имидж-контакт, Инфра-М. 2002. - XII, 493 с.
Серия "Современные консалтинговые технологии"
Состояние: Хорошее
50 грн.

14
Основы Паблик Рилейшнз
В.Г. Королько
М., Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. - 528 с.
Учебник
Состояние: Удовлетворительное
10 грн.

15
Скрытая власть рекламы
Роберт Хи
К., Издательство Алексея Капусты, 2006. - 189 с.
Состояние: Хорошее
50 грн.

16
Новый мужчина: маркетинг глазами женщин
М. Зальцман и др.
СПб.: Питер, 2007. - 352 с.
Состояние: Хорошее
40 грн.
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БАГАЖ Василия Лебедева (RED KEDS) [06 May 2013|05:57pm]

kukirokuk


Afisha_lebedev

Хочешь стать умным и знаменитым, как Вася Лебедев из Red Keds? Хочешь в один прекрасный день взять Канны? Или написать лучший слоган в своей жизни? Хочешь, чтобы мама тобой гордилась? Тогда ты идеальный студент для майского Багажа.

Проект БАГАЖ и дизайн-студия «4Press» представляют впервые в Одессе мастер-класс Васи Лебедева
"Креативные алгоритмы. Понять, придумать, прослезиться"

Кто:
Василий Лебедев родился в 1985 году в Москве. Успел поработать со многими российскими рекламными агентствами, а в 2006 году вышел на работу в Red Keds, где работает cейчас в должности креативного директора и является соучредителем компании.

Среди клиентов, с которыми работал Василий, такие компании как Coca-Cola, Panasonic, Heineken, Bayer, BORK, Unilever, Nokia, Pernod Ricard.

Курирует ИКРу, преподает на ИКРе, руководит дипломными проектами студентов по всему СНГ.

Программа:
1) Введение: CRAFT — креативные алгоритмы и методики создания идей и механик (рассуждений, механизации, фильтрации, событийные)
2) Мастер-класс по «большим идеям», масштабирование на стратегии
3) CRAFT: алгоритм создания дисплейной рекламы (баннер). Методики ситуационного майндмепа, баннерной канвы, вещественно-полевого ресурса
4) CRAFT: алгоритм интерактивного полезного сюжета (промосайт), методики ПМИ, UX-сценарий

Теперь грех не зарегистрироваться

ПОДРОБНАЯ ИНФА О МАСТЕР-КЛАССЕCollapse )
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Давно пора [12 Apr 2013|05:53pm]

chi_zn
Оригинал взят у chi_zn в Давно пора
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Предложение для интересующихся [19 Mar 2013|08:04pm]

little_sincetta
Приветствую всех!

Хочу использовать группу как площадку для приглашения к сотрудничеству (прошу не путать с рекламой компании!!))).

С недавних пор, представляю pr-департамент у доктора Комаровского.

Для тех, к то в теме и есть мысли для соттрудничества - милости прошу press@komarovskiy.net
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Вышел новый номер специализированного журнала OOН Mag [14 Nov 2012|09:42pm]

ooh_industry
В номере: российские новости рынка наружной рекламы; статья о роли изображения в восприятии рекламного сообщения; материал управляющего директора РА Total View об олимпийских достижениях рекламодателей на лондонской Олимпиаде-2012, приемах партизанской рекламы, а также отечественных рекламных и маркетинговых технологиях и тенденциях по проведению Олимпийских игр в Сочи; обзор сервиса для продавцов и покупателей indoor-рекламы All-Indoor; статья об ассоциации In-Out; обзор столичного digital signage рынка; кейсы наружной рекламы от BBDO Group; российский digital indoor signage кейс от Christie MicroTiles.

Читайте журнал онлайн или скачивайте PDF.

Готовится к выпуску ноябрьский номер журнала.
Приглашаю к участию отраслевых экспертов и рекламодателей.
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Вышел новый номер специализированного журнала OOН Mag [09 Aug 2012|11:16am]

ooh_industry

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Розкажемо іноземцям про Україну! [09 Jul 2012|11:08am]

sergeykemskiy

Євро 2012 – це ще один привід подумати, як іноземці сприймають Україну. Чи мають вони можливість побачити нашу країну такою, як вона є?  Такою, як бачимо її ми – всі, хто живуть на цій землі і люблять її?

Чи можуть вони побачити Україну нашими очима? Для цього потрібно дві умови – їх бажання дізнаватися і наше вміння розповідати. 

Іноземні вболівальники, що приїжджали до Києва, Львова, Донецька та Харкова на власному досвіді переконалися у нашій гостинності та щирості. У тому, що Україна краща, ніж її зображують в іноземних ЗМІ. Це викликало новий інтерес до України у світі, і разом з тим ще раз засвідчило безпорадність державних служб, які відповідають за імідж України у світі.

Проте, держава – це вони, а Україна – це ми.

Яку думку мають про нас далекі та близькі сусіди, як сприймають наших співвітчизників що перебувають за кордоном, чи бажають іноземні туристи їхати до нас, стаючи клієнтами готелів, кафе, ресторанів, курортів тощо, тим самим формуючи прибуток малого і середнього бізнесу – можливо, все це не дуже турбує їх. Але це важливо для нас.

Я пропоную саме вам долучитися до формування позитивного іміджу України в світі. Все, що потрібно – ділитися безпосередньо з іноземцями своїм баченням України. Напишіть англійською про цікаві місця, що можна відвідати у вашому місті чи селі, або поряд з ними. Нехай іноземці побачать їх саме вашими очима. Залиште у статті свої контакти, і вони зможуть звернутися до вас, якщо їм знадобиться гід по цих місцях.

Якщо ви маєте своє кафе, хостел, салон краси чи інший бізнес, клієнтами якого можуть стати іноземні туристи – додайте його до каталогу туристичних об’єктів України. Публікуйте новини про Україну та про ваш бізнес, що можуть бути цікаві для туристів. Звісно, залишаючи у цих новинах свої контактні дані для потенційних клієнтів.

Станьте співавтором великої розповіді про Україну для іноземців, що хочуть побачити її такою як вона є!
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Правильный шоппинг начинается с подарков! [05 Jul 2012|08:39pm]

coffeelover

Приглашаю в сообщество покупок в Америке expressfromus

Цитата из профиля сообщества: 
"В нашем сообществе вы найдете:
- список самых интересных и популярных онлайн-магазинов США,
- горячие скидки, распродажи и промо-акции любимых брендов,
- правила работы различных почтовых служб,
- новости нашего сервиса,
- забавные истории о шоппинге,
- актуальные обзоры,
- отзывы наших клиентов,
- ответы на любые вопросы, возникающие в процессе освоения американских онлайн-магазинов,
- и даже компанию на объединение посылок для экономии на доставке :)
- а так же - другую полезную информацию.

Присоединяйтесь к сообществу, чтобы расширить свои покупательские горизонты, быть в курсе последних новостей интернет-шоппинга и стать обладателем заветных вещей из Америки! C НАМИ ЭТО ПРОСТО, БЫСТРО, НАДЕЖНО!"

Закупаюсь через ребят уже 2 года. Довольна и всячески рекомендую!

Присоединяйтесь и получите подарок :)
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Приглашаем журналистов на церемонию награждения [09 Jun 2012|09:38pm]

pr_anton





Приглашаем журналистов на церемонию награждения Кондакова Константина Георгиевича орденом Николая Чудотворца «За приумножение добра на Земле».


14 июня в 12:00 в Кирилловской Церкви (по адресу: г.Киев, ул. О. Телиги 12-б) будет проходить церемония награждения Кондакова Константина Георгиевича орденом Николая Чудотворца «За приумножение добра на Земле».
Орден вручит настоятель церкви.

В 13:00, после церемонии награждения, состоится пресс-конференция в ресторане "Веранда" (по адресу: г. Киев, ул. Якира, 8).
В ходе пресс-конференции у журналистов будет возможность задать интересующие их вопросы по поводу ордена и узнать подробности о благотворительной деятельности К. Г. Кондакова.

Об Ордене:
Орден Николая Чудотворца – единственный в мире орден, на котором выбиты слова: «За приумножение добра на Земле».
На сегодняшний день удостоились чести стать кавалерами Ордена всего 211 человек в мире, к примеру, такие известные личности, как Иоанн Павел Второй,
Мать Тереза, Леонид Каденюк, Борис Патон, Эдуард Фальц-Фейн, Роберто Лоретти и др.

Константин Кондаков - представитель нового поколения украинского бизнеса, самый молодой в мире гуру финансового рынка.
Он является автором популярной среди трейдеров книги «Meta Trader 4: учимся зарабатывать на FOREX».
Константин Георгиевич уделяет много внимания социальной, благотворительной и общественной деятельности.
В частности, он является учредителем благотворительной организации «Доброе дело» и Института развития экономики Украины им. Дж. Рокфеллера.


В пресс-конференции примут участие:

Кондаков Константин — выскажет благодарность за оказанную честь и расскажет о своих социальных проектах.

Тальянц Инна Генадиевна - исполнительный директор Благотворительного фонда "Товариство "Приятелі дітей" — о деятельности организации и том, как именно был использован вклад Константина Кондакова.

Бобрищев Константин Васильевич - председатель фонда международных премий Украины — о деятельности фонда, о достижениях награжденных личностей, и об ордене Николая Чудотворца.


Для получения аккредитации необходимо связаться с контактным лицом.
Контактное лицо: Ващенко Антон Валерьевич
e-mail: Anton.Vashchenko@gmail.com
тел.+38 063 245-15-75 +38 095 439-47-82
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Фестиваль рекламно-маркетинговых технологий Remarketing 2012 [03 May 2012|04:30pm]

lilith19
     1 июня 2012 года в Харькове в презентационно-выставочном центре "Радмир Экспохолл" пройдет IV Фестиваль маркетинговых технологий REMARKETING 2012.

Хэдлайнером фестиваля этого года станет бывший советник Джона Рокфеллера, ветеран маркетинговых коммуникаций, Майкл Виллард.

Концепция IV Remarketing’а построена на историческом противостоянии рекламных и PR-технологий. Прогрессирующая интеграция рекламных и PR-инструментов на украинском маркетинговом рынке оказала влияние как на услуги, предлагаемые медиа-агентствами, так и на потребности клиентов-заказчиков. Современные рекламные стратегии настолько часто переплетаются с PR-инструментами, что многие специалисты по коммуникациям не всегда принимают верное решение в выборе типа услуг для клиентов.

 В этом году  Remarketing вновь объединит ведущих маркетинговых экспертов Украины  именно для того, чтобы разобраться, в каких ситуациях и каким компаниям необходимо задействовать рекламные или же PR-инструменты. 

Также, на пленарном заседании фестиваля выступят Андрей Длигач, генеральный директор группы компаний Advanter Group и Кирилл Чистяков, креативный директор в Saatchi & Saatchi Ukraine.    

Идею проведения фестиваля, по традиции, поддержали наиболее влиятельные организации в сфере маркетинговых коммуникаций: PR-лига Украины, Всеукраинская рекламная коалиция и Украинская ассоциация маркетинга.

Стоимость участия в мероприятии - 300грн. В эту стоимость входит участие в пленарном заседании с последующим ток-шоу, а также посещение практических секций рекламы и PR, которые будут проводить авторитетные и опытные специалисты.
Забронировать билет можно по телефону (050) 402 06 67, e-mail: remarketing.kh@gmail.com
Подробная информация на сайте www.remarketing.in.ua 
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Почему в Запорожье не снимают качественное кино? [26 Apr 2012|02:01am]

rebel_kino_fest

Практический семинар
для продюсеров, режиссеров, сценаристов, моделеров, 3D- дизайнеров и всех кто интересуется созданием качественного кинопродукта

ТЕМА №1
Celtx: система №1 управления медиапроектами
  • литературный сценарий
  • постановочный сценарий
  • автоматизация удаленной работы
  • раскадровка, построение кадра
  • подбор актеров и локаций

ТЕМА №2
CG&VFX: 3D графика и визуальные эффекты в кино и рекламе
  • Моделирование, анимация и физические расчеты
  • Использование CUDA, текстурирование, шейдинг, многоканальный композинг, метпейнт, ротоскопинг и трекинг исходного видео

Демонстрация на примере взрыва и разрушение плотины ДнепроГЭС
Документально-образовательный проект “Оборона Запорожья”

Демонстрация использования программ в кинопроизводстве:
3D MAX, V-Ray, Real Flow (Hybrido), Adobe After Effects, Krakatoa

Данное мероприятие проводится с целью обмена опытом и привлечения специалистов данных направлений к совместной работе над проектами

АНКЕТА для специалистов CG&vfx:
www.RebelFilm.tv

Когда: 8 мая в 18:00
Где: Запорожский областной центр молодежи
г. Запорожье, ул. Патриотическая 49
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Открытие 10-го благотворительного аукциона предметов ручной работы состоялось! [20 Apr 2012|09:50am]

plotochka
18 апреля 2012г. волонтерская группа «Мастерская детской надежды» на портале http://sunsmile.by открыла юбилейный благотворительный аукцион предметов ручной работы, приуроченный к своему Дню Рождения. 

Аукцион в самом разгаре! На протяжении десяти дней у интернет-пользователей появится возможность включиться в борьбу за лоты – уникальные, штучные, не повторяющиеся от аукциона к аукциону вещицы, выполненные в различных техниках и из различных материалов. Вы можете сделать удивительный подарок себе и своим близким. Все средства от продаж будут перечисляться покупателями прямо на благотворительный счет подопечного волонтерской группы «Мастерская детской надежды» – Саши Дунаева, уж очень милого малыша. Его тяжелая история на сайте -- http://sashadunaev.ucoz.ru/.
Участников торгов ждут праздничные акции, игры и конкурсы, призы и подарки. Приходите, у нас очень тепло и уютно!
 
-- Каталог эксклюзивных лотов здесь

(лот высылается в любую страну)

Существуя 2 года, «Мастерская детской надежды» уже провела 9 аукционов предметов ручной работы и 43 мастер-класса по различным видам творчества, собрав для своих подопечных более 77 миллионов рублей. За это время сложилась команда из 13 организаторов, 120 мастеров, безвозмездно предоставляющих свои работы, и сотни покупателей – ценителей hand-made, которые поддерживают веру в то, что в любой экономической и социальной ситуации есть место сердечности и щедрости.

Руководитель волонтерской группы «Мастерская детской надежды» Пустул Александра Валерьевна
+375 29 611 02 97  alexgrey110@gmail.com



Будем очень-очень благодарны за перепост на вашем ресурсе и в соц.сетях.
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