

sergeykemskiy Євро 2012 – це ще один привід подумати, як іноземці сприймають Україну. Чи мають вони можливість побачити нашу країну такою, як вона є? Такою, як бачимо її ми – всі, хто живуть на цій землі і люблять її? Чи можуть вони побачити Україну нашими очима? Для цього потрібно дві умови – їх бажання дізнаватися і наше вміння розповідати. Іноземні вболівальники, що приїжджали до Києва, Львова, Донецька та Харкова на власному досвіді переконалися у нашій гостинності та щирості. У тому, що Україна краща, ніж її зображують в іноземних ЗМІ. Це викликало новий інтерес до України у світі, і разом з тим ще раз засвідчило безпорадність державних служб, які відповідають за імідж України у світі. Проте, держава – це вони, а Україна – це ми. Яку думку мають про нас далекі та близькі сусіди, як сприймають наших співвітчизників що перебувають за кордоном, чи бажають іноземні туристи їхати до нас, стаючи клієнтами готелів, кафе, ресторанів, курортів тощо, тим самим формуючи прибуток малого і середнього бізнесу – можливо, все це не дуже турбує їх. Але це важливо для нас. Я пропоную саме вам долучитися до формування позитивного іміджу України в світі. Все, що потрібно – ділитися безпосередньо з іноземцями своїм баченням України. Напишіть англійською про цікаві місця, що можна відвідати у вашому місті чи селі, або поряд з ними. Нехай іноземці побачать їх саме вашими очима. Залиште у статті свої контакти, і вони зможуть звернутися до вас, якщо їм знадобиться гід по цих місцях. Якщо ви маєте своє кафе, хостел, салон краси чи інший бізнес, клієнтами якого можуть стати іноземні туристи – додайте його до каталогу туристичних об’єктів України. Публікуйте новини про Україну та про ваш бізнес, що можуть бути цікаві для туристів. Звісно, залишаючи у цих новинах свої контактні дані для потенційних клієнтів. Станьте співавтором великої розповіді про Україну для іноземців, що хочуть побачити її такою як вона є!



